دفاع النواب: العفو عن 54 من المحكوم عليهم رسالة بأن دور أبناء سيناء مقدر ومعتبر

كتب- نشأت علي:

ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، القرار الجمهوري الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً بأن هذة الخطوات ستساهم بشكل كبير في ترسيخ وحدة الشعب المصري، وإيصال رسالة بأن دور أبناء سيناء في الحرب على الإرهاب مقدر ومعتبر.

واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن رغبة القيادة السياسية في انخراط المحكوم عليهم في المجتمع وأداء دورهم دون انتقاص، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويصب في بناء مجتمع يقوم على أكتاف أبنائة جميعاً ليواجهوا التحديات التي تحيط الوطن بكل قوة وشجاعة.

وأشاد وكيل دفاع النواب باستجابة الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة، مؤكداً بأن الدور الوطني الكبير لأبناء سيناء لن ينساه التاريخ.

وأشاد المصري بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد على ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإعداد برامج تأهيلية، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبين وكيل دفاع النواب بأن أول الغيث قطرة وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجه ولحمة وتوحد من جميع أطياف المجتمع، وقرارات تهدف إلى تعزيز مشاركه جميع المصريين في بناء وطنهم.

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