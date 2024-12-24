قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات لضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة.

وذكر المجلس، أن الإجراءات تهدف نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.

وبحسب البيان أيضا، انتهى المجلس خلال اجتماعه بكامل هيئته بتاريخ الخميس الموافق 19/12/2024 برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، إلى اتخاذ القرارات التالية التي تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة.

والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025:-

- تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.

- تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.

- مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:

- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

- قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- وزير الأوقاف.

- فضيلة مفتي الجمهورية.

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