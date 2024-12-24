لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم.. خطوات الاشتراك في مبادرة "عودة الكتاتيب"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة "عودة الكتاتيب" بجميع أنحاء الجمهورية والتي تهدف إلى إحياء دورها في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم.

ودعت وزارة الأوقاف، المواطنين الراغبين في المشاركة في الحفظ أو التحفيظ إلى التواصل مع مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية التابع لها، على أن يتم تقديم الطالب للإدارات الفرعية.

ويتم تقديم الطلبات وفقا للشروط والأوراق التالية:

١- اسم الكُتّاب.

٢- الموقع.

٣- اسم القائم على التحفيظ.

٤- المؤهل العلمي.

٥- الوظيفة.

٦- الرقم القومي.

٧- عدد الدارسين.

٨- وصف المكان الذي يتم فيه التحفيظ.

9- مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة للمؤهل الدراسي الأعلى.

10 - على ألا يقل السن للمحفظ عن ٢٢ عاما.

11- رقم الموبايل

12- إقرار من المديرية بصلاحية المكان للتحفيظ.

13-إقرار بأن المتقدم سيخضع لمقابلة بالمديرية التابع لها، ولن يصرح بالتحفيظ إلا بعد الاعتماد من رئيس القطاع الديني.

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