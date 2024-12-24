هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب

كتب- محمد نصار:

رصدت دراسة صادرة عن وزارة البيئة خلال شهر نوفمبر 2023، حول تقييم مستويات الضوضاء البيئية بمحطات مترو الأنفاق - الخط الثالث، مدى توافق محطات وقطارات مترو الأنفاق مع مستويات الضوضاء والحدود المسموح بها.

وخلصت الدراسة إلى وجود ارتفاع في مستويات الضوضاء بالمحطات داخل الأنفاق عنها في المحطات الخارجية في معظم الأحيان، ولكن بشكل طفيف وخاصة عند دخول المترو إلى المحطة وذلك لانعكاسات الصوت من جسم النفق.

ويرجع ذلك، بحسب الدراسة، إلى استخدام مواد ماصة للصوت ذات معامل امتصاص عالٍ للصوت لتبطين جسم النفق من الداخل.

مستويات الضوضاء المعرض لها الركاب في محطات المترو

تتراوح مستويات الضوضاء المعرض لها الركاب في المحطات داخل النفق ما بين (78 - 87) ديسيبل، وما بين (82 - 85) ديسيبل في المحطات العلوية.

كما يتراوح الفارق بين مستويات الضوضاء البيئية على أرصفة جميع المحطات التي تم القياس بها أثناء مرور المترو وعدم مروره بين (14 - 28) ديسيبل، حيث أن الفارق المرتفع أكبر من 20 ديسيبل، نتيجة ارتفاع صوت سارينة المترو واستمرارها حتى دخول القطار للمحطة.

وأوضحت الدراسة زيادة مستويات الضوضاء بصورة كبيرة في فترات الذروة نتيجة زيادة أعداد مستخدمي المترو خاصة داخل محطات الأنفاق التبادلية (العتبة - جمال عبد الناصر) نظرًا لزيادة معدلات حركة الركاب في تلك المحطات، حيث يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى الصوت الناتج عن حركة الركاب والمحادثات الخاصة بهم، حيث تم تسجيل أعلى مستويات ضوضاء مكافئة في هاتين المحطتين بقيم 87 و85 ديسبل على التوالي.

وتبين أيضًا ارتفاع مستويات الضوضاء في بعض المحطات الخارجية مثل محطتي الهايكستب وعدلي منصور نتيجة عوامل خارجية أخرى مثل تواجد مطار عسكري بجانب محطة المترو والتأثير الخارجي، والتي وصلت إلى 85 ديسبل.

واتضح من مقارنة نتائج مستويات الضوضاء بمحطة العتبة والتي تعتبر محطة تبادلية بالخطين الثاني والثالث، انخفاض مستويات الضوضاء بالخط الثالث عن الخط الثاني لنفس المحطة.

وتراوحت قياسات مستويات الضوضاء التي تم رصدها داخل عربات المترو منذ بدء سيره من الكيت كات حتى عدلي منصور بين 70 و86 ديسبل، حيث تختلف نتائج القياسات باختلاف عدد الركاب.

ووصلت مستويات الضوضاء في بعض الأوقات إلى أكثر من 100 ديسيبل، كما تراوحت مستويات الضوضاء التي يتعرض لها السائق داخل الكابينة بين 71 و80 ديسبل.

توصيات تقليل الضوضاء في مترو الأنفاق

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، والتي تشمل:

1- توعية السائقين بعدم استخدام سارينة التنبيه الخاصة بالمترو إلا عند الضرورة القصوى حتى لا تزيد من معدلات الضوضاء.

2- أهمية اتباع الوسائل الفنية والهندسية في المعالجة الصوتية للمحطات داخل الأنفاق وذلك باستخدام مواد ذات معامل امتصاص صوتي عال في تبطين جدران المحطات للحد من انعكاسات الصوت داخل جسم النفق.

3- التوعية البيئية لمستخدمي مترو الأنفاق ووضع لافتات تشير إلى خفض الصوت أثناء المحادثات والالتزام بالهدوء داخل عربات الركاب وفي المحطات.

مستويات الضوضاء المسموح بها داخل مترو الأنفاق

الدكتورة شيماء سعيد، مدير عام الضوضاء بجهاز شؤون البيئة، وأحد المشاركين في إعداد دراسة وزارة البيئة، قالت إن سدادات الأذن مهمة للحماية من الضوضاء وخاصة بالنسبة للعاملين في مترو الأنفاق.

وأضافت شيماء سعيد، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن حجم التأثر بمستويات الضوضاء يعتمد على مدة التعرض لها ومدى تكرار هذا الأمر: يمكن اللي بيستخدموا المترو وخاصة بشكل غير يومي ولفترات زمنية أقل، ليسوا كالعاملين الدائمين في المترو.

وأشارت إلى أنهم أجروا دراسة في الخط الثالث للمترو وتبين وجود بعض الارتفاعات في المستويات المسجلة، لافتة إلى أن الوضع في الخطين الأول والثاني للمترو أسوأ حيث تكون مستويات الضوضاء فيهما أعلى من الخط الثالث.

وأوضحت مدير عام الضوضاء بجهاز شؤون البيئة، أنه لا يوجد في القانون معايير وضوابط خاصة بمستويات الضوضاء المسموح بها في مترو الأنفاق.

وتابعت أن الدراسة اعتمدت على تسجيل متوسط أعلى وأقل قراءات تم تسجيلها خلال مدة الرصد.

في الوقت نفسه تشير تقارير إعلامية دولية إلى أن رقم 85 ديسيبل يمثل نقطة يؤدي بلوغها أو تجاوزها إلى إصابة الشخص المتعرض للصوت بشكل مستمر ولمدة طويلة إلى أضرار في الأذن قد تكون دائمة، وهو الأمر الذي يتطلب استخدام سدادات أذن لحماية السمع.

في السياق ذاته وتأكيدًا لما ذكرته مدير عام الضوضاء بجهاز شؤون البيئة، لم تتضمن بيانات وزارة البيئة الخاصة بتحديد المعايير المسموح بها فيما يتعلق بمستويات الضواضاء، نصًا صريحًا على الوضع داخل مترو الأنفاق.

وتضمنت المعايير الموجودة، بحسب ما تضمنه الموقع الرسمي لوزارة البيئة المصرية، المناطق التالية فقط:

1- مناطق ذات حساسية للتعرض للضوضاء مثل (المدارس، المستشفيات، المكتبات، الحدائق العامة، القرى والمنتجعات السياحية): يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 50 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 40 ديسيبل.

2- ضواحي سكنية مع وجود حركة ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة: يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 55 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 45 ديسيبل.

3- مناطق سكنية في المدينة وبها أنشطة تجارية: يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 60 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 50 ديسيبل.

4- مناطق سكنية واقعة على طرق أقل من 12 متر، بها بعض الورش، أو الأنشطة التجارية، أو الأنشطة الإدارية، أو الأنشطة الترفيهية، أو الملاهي: يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 65 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 55 ديسيبل.

5- المناطق الواقعة على طرق عرضها 12 متر فأكثر، أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض الأنشطة الأخرى: يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 70 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 60 ديسيبل.

6- منطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة: يبلغ الحد المسموح به نهارًا من (7 ص - 10 م) 70 ديسيبل، وليلًا من (10 م - 7 ص) 70 ديسيبل.

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