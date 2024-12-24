محافظ القاهرة يؤكد أهمية دور الإعلام في التصدي للشائعات

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المؤتمر العلمي الثامن لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، بعنوان: "الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وترأسه الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة.

شارك في المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الإعلام في الجامعات المصرية والسياسيين وخبراء الإعلام ورؤساء التحرير ومقدمو البرامج والفنانون.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على دور الإعلام في رسم الصورة الذهنية للدول والشركات والمؤسسات والشخصيات العامة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الدور الرئيس الذي يقوم به الإعلام في التعريف بالمشروعات القومية، ومشروعات البُنى التحتية، والتصدي للشائعات التي تستهدف جهود الدولة من أجل خدمة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية الدور الرقابي للإعلام، ونقله لمشاكل الموطنين، وتوصيل المعلومات الصحيحة له.

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