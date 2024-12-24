محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد لجنة مشروعات النواب.. صور

كتب- نشأت حمدي:

استقبل منذ قليل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وكذلك لمناقشة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية بالمحافظة وسبل تطبيق قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتذليل العقبات أمام المشروعات بالمحافظة.

وتفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أمس، المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف على المشكلات التي تواجهها والعمل على حلها.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ود. هالة أبوالسعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والنواب د. غادة الضبع ود. مني عبد الله، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشورى من مراسم المجلس.