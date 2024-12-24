الوزير الجاد "بيبان".. انتقادات برلمانية لتأخر صدور لائحة "تنظيم الحيوانات الخطرة والكلاب"

كتب- نشأت علي:

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "اللائحة التنفيذية اختصاص حكومي، وأعطينا الفرصة لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الأصلية، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس على قانون ويُشهر في 2023، ولم تخرج لائحته التنفيذية، ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون؟!".

وتساءل السجيني: "لا أعلم هل هذا يحمل مخالفة دستورية تستوجب المساءلة؟ لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية جديدة، وأمهلنا الفرصة؛ فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلًا: "الوزير الذي يطلب أن يحضر إلى المجلس شجاع ومخلص.. لا أتذكر في الحكومة السابقة وزيرًا رغب في الحضور غير وزيرَي النقل والبيئة، وجُدد لهما في الحكومة الجديدة؛ لأن الوزير الجاد (بيبان)".