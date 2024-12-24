رئيس الإمارات يمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

كتب- محمد نصار:

حصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وذلك عن دورها ومساهمتها المميزة في الجهود المصرية لتسهيل عملية التفاوض في ملف تمويل المناخ بـ cop28 برئاسة الإمارات، وضمن 6 وزراء على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لحصاد مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ نوفمبر 2022، الذي مهد الطريق لنجاح مؤتمر دبي بقرارت فعالة على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتأكيد الانتقال العادل للدول النامية دون المساس بمساراتهم للتنمية المستدامة وضمان حصول تلك الدول على تمويل المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوسام الإماراتي الرفيع يعكس تقديرًا لمكانة مصر العربية والإفريقية والدولية ولجهودها للارتقاء بالعمل المناخي الدولي إلى نتائج حقيقية تتصدى لأخطار تغير المناخ، وتشريفًا لها كوزيرة مصرية لدورها في تسهيل التفاوض حول ملف تمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت، وفي توصل المؤتمر إلى قرارات كفيلة بوضع العمل المناخي على محاور واقعية للتعاون الدولي، وفي النجاح بالتوصل إلى اتفاق يسمى "توافق الإمارات".

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا التكريم يعد بمثابة شاهد على مسعى عربي غير مسبوق يضمن عملًا مناخيًا طموحًا ومتعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية، ويقدم نموذجًا رائعًا للتعاون بين قيادتي الدولتين -مصر والإمارات.

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