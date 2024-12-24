تحويل ميناء دمياط إلى ميناء أخضر بحلول عام 2030.. تفاصيل

كتب- محمد نصار:

يشهد ميناء دمياط في الوقت الحالي تنفيذ عدة مشروعات متنوعة من أجل توسعة وتطوير ورفع كفاءة الميناء وإضافة أنشطة جديدة إليه.

وتستهدف هذه المشروعات زيادة القدرة الاستيعابية للميناء مما يعزز من دوره في زيادة حركة التجارة المصرية مع الدول المختلفة.

مشروعات تطوير ميناء دمياط

تشمل المشروعات القومية الجاري إنشاؤها داخل ميناء دمياط البحري، ما يلي:

1- محطة حاويات تحيا مصر 1.

2- الحاجز الغربي.

3- الحاجز الشرقي.

4- محطة تداول الحبوب والغلال برصيف 850 مترًا.

5- محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.

خطة تحويل ميناء دمياط إلى ميناء أخضر

تستهدف هذه الخطة تحويل ميناء دمياط إلى ميناء أخضر بحلول عام 2030 وذلك عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تدعم هذا التحول، والتي تشمل:

1- الاستفادة من المساحات الخضراء الشاسعة التي يضمها الميناء ومن شأنها تقليل نسبة الكربون في الهواء الجوي وتنقيته.

2- منظومة (JIT) والتي تقلل من زمن انتظار السفن وبالتالي تقليل الانبعاثات الضارة وخفض معدلات استهلاك الوقود.

3- تطبيق منظومة (OPS) لإمداد السفن بالطاقة الكهربائية من الرصيف.

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