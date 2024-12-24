حقيقة الصور المتداولة.. هل تبيع "التموين" الزيت المستعمل بعد تكريره؟

كتب- محمد سامي:

نفى مصدران مسؤولان في وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية صحةَ ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل لاستخدامه كزيت تمويني.

وأوضح المصدران أن الزيت المستعمل الذي يتم جمعه من المنازل يُخصص بالكامل لاستخدامات صناعية؛ مثل تصنيع الصابون، بالإضافة إلى تصديره كمدخل لإنتاج الوقود الحيوي في الخارج؛ حيث يُعد هذا الاستخدام جزءًا من توجه عالمي للاستفادة من النفايات في تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة.

وأكد المصدران أن منظومة التموين تعتمد على معايير رقابية صارمة تضمن جودة الزيوت المستخدمة، بدايةً من استيراد المواد الخام أو الإنتاج المحلي، وحتى وصولها إلى المواطن؛ مما يضمن استحالة دخول أي زيت غير مطابق للمواصفات إلى المنظومة.

وأفاد المصدران، بخصوص الصور المنتشرة التي تُظهر زيوتًا داكنة اللون، أنها غالبًا ما تكون نتيجة عمليات تخزين غير ملائمة أو عدم جودة مراحل التكرير في الجهات غير النظامية؛ وهو ما لا يرتبط بالزيوت المستخدمة في منظومة التموين.

وشدد المصدران على أهمية مواجهة الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، داعيةً المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.