وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى، وتفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عددًا من القادة والضباط في أساليب تنفيذهم مهامهم، وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

وأعقب ذلك المرور على مركز القيادة التعبوي المشترك، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوي في نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجًا لصد هجمة معادية عكس مدى الاستعداد القتالي العالي لرجال الدفاع الجوي.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة عددًا من مقاتلي الدفاع الجوي؛ وبدأ اللقاء بكلمة الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوي على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية؛ لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوي من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لمقاتلي الدفاع الجوي، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقًا للأسس العلمية المدروسة، وأن الفرد المقاتل يُعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة، خلال كلمته، الأحداث الجارية في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك القدرة لتحقيق التوازن الإقليمي بالمنطقة.