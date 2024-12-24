منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تتلاشى على المحافظات الداخلية خلال الفترة الحالية وتصل خفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضافت أن بداية من اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي لتكون 19 إلى 17 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، و22 درجة على المناطق الجنوبية، بينما تكون الصغرى 10 درجات على القاهرة و4 درجات على المناطق الجنوبية وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود تمركز لمنخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت أن الأجواء تكون مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشديد البرودة ليلا على كل المناطق، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

ونصحت غانم المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

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