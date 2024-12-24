مصدر بـ"الكهرباء": تحديث وتطوير مراكز التحكم لمراقبة أداء وتشغيل المحطات

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" بمتابعة أعمال تحديث وتطوير مراكز التحكم على مستوى الجمهورية؛ لمراقبة أداء وتشغيل محطات المحولات لتحقيق كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن يجري تحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعَين 1,3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز تحكم مشروع بنبان للكهرباء، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بنحو 100 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن خطة القطاع حاليًّا تسير في اتجاه تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، مؤكدًا استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل؛ خصوصًا تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وتطبق وزارة الكهرباء أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية.

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