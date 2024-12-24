ماذا حدث في مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة؟ تسريب محدود وتحرك عاجل

كتب- محمد نصار:

أصدرت شركة ميناء القاهرة الجوي، بيانًا بالمستجدات المتعلقة بما حدث اليوم في مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي.

وقالت الشركة، في بيانها، الثلاثاء، إنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حدث تشغيل غير مقصود لإحدى رشاشات المياه التابعة لمنظومة الحماية المدنية، والتي أدت إلى حدوث تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة داخل المبنى.

وأضافت أنه على الفور تم السيطرة على الموقف بواسطة الفرق المختصة، وعادت جميع العمليات التشغيلية بالمبنى إلى طبيعتها بالكامل دون أي تأثير على حركة الرحلات أو كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتوجهت الشركة، بالشكر والتقدير لجميع المسافرين خلال تلك الفترة على تفهمهم وتعاونهم، مجددة تأكيد التزامها الدائم بضمان سلامة جميع الركاب والعاملين، وحرصها الدائم على تقديم أعلى جودة من الخدمات لجميع المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪