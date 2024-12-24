مصدر بـ"الكهرباء": "جنوب القاهرة" الأعلى فقدًا بين شركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن معدلات الفقد الفني تشهد تراجعًا ملحوظًا في فصل الشتاء مقارنةً بالصيف؛ مما يخفف الأعباء على شركات التوزيع نتيجة انخفاض معدلات السرقات بوجه خاص.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما زالت تحتل المرتبة الأخيرة بين شركات التوزيع؛ نتيجة ارتفاع نسب الفقد الفني العام الجاري الذي سجل ٣٠.٨٪ مقارنة بالعام الماضى ٢٩.١٪ .

نسب الفقد في العام المالي الجاري ٢٠٢٤:

- شهر يوليو ٢٠٢٤، سجل الفقد ٤٣,٢٪، بينما بلغ في المُناظر العام الماضي ٤٠,٣٪.

- شهر أغسطس ٢٠٢٤، سجل الفقد ٤١,٦٪، بينما بلغ في المُناظر العام الماضي ٣٨.٦٪.

- شهر سبتمبر ٢٠٢٤، سجل الفقد ٣٧.٧٪، بينما في المُناظر سبتمبر العام الماضي، سجَّلَ الفقد ٣٥,٩٪.

- شهر أكتوبر ٢٠٢٤، سجل الفقد ٣٣,٧ ٪، بينما في المُناظر العام الماضي بلغ ٣٢,٤٪.

- شهر نوفمبر ٢٠٢٤، سجل الفقد ٣٠,٤ ٪، بينما في المناظر نوفمبر ٢٩,٩٪.

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