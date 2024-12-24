النقل تحذر المواطنين من هذا الأمر: يزهق الأرواح

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا" لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالمشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء.

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