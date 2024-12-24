كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-12-2024، على كافة محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء 24-12-2024 مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، اضطراب حركة الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 60:50 كم-س وارتفاع الأمواج 3.5:2.5 م، وفيما يلي درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 20

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 19

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20

- العريش الصغرى 08 والعظمى 21

- رفح الصغرى 08 والعظمى 20

- رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

- سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 13

- الطور الصغرى 11 والعظمى 20

- طابا الصغرى 06 والعظمى 20

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 18

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

- السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

- سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

- شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

- حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

- بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 20

- أسيوط الصغرى 05 والعظمى 19

- فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

- قنا الصغرى 09 والعظمى 22

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 23

- الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 21