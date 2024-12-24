نقيب الأشراف: معرض "الشئون الإسلامية" حول إصدارات آل البيت علامة فارقة بالمشهدين الثقافي والفكري

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، إن معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول إصدارات آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله صحبه وسلم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، يعد علامة فارقة في المشهد الثقافي والفكري، وتعكس عمق تراث آل البيت الكرام، ودورهم الرائد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي يقوم على قيم المحبة والتسامح والاعتدال.

وأشاد السيد محمود الشريف، بالمجهودات العظيمة التي بُذلت في تقديم إصدارات آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مضيفًا:"تابعناها جميعًا بفخر واعتزاز".

وأكد الشريف، أن نقابة السادة الأشراف بدورها التاريخي الممتد لأكثر من 1200 عام، تعمل دائمًا على نشر الوعي بتراث آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمحافظة عليه، وتدعم كافة المبادرات الثقافية والدينية التي تُبرز قيمتهم ومكانتهم في تعزيز الفكر الوسطي."

وأضاف:"تتطلع نقابة السادة الأشراف إلى المزيد من هذه المبادرات التي تُعرّف الأجيال بالتراث العظيم لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودورهم الفعّال في بناء قيم الإسلام الوسطي.

وأعلن نقيب الأشراف، الدعم الكامل والاستعداد للتعاون في مثل هذه الإصدارات التي تساهم في إبراز مكانة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التاريخ والثقافة الإسلامية.

وتابع نقيب الأشراف: "نسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود المباركة، وأن يوفق كل من يعمل على خدمة الدين ونشر الفكر المعتدل وترسيخ رسالة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكرام في العالم."

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