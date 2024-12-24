حدث في منتصف الليل| نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025.. وتفاصيل مد فترة التقديم على وحدات الإسكان ال

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

نتيجة الحج السياحي 2025.. رابط مفعل وسريع

أعلنت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025، ويمكن الاستعلام عن الفائزين من خلال الرابط التالي:

للتفاصيل..اضغط هنا

الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدة من بيت الزكاة لسداد الديون

يهتم الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على مساعدة لسداد ديون "الغارمين والغارمات" من بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، وهو أحد الخدمات التي يقدمها لمن تنطبق عليهم الشروط.

للتفاصيل..اضغط هنا

الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الأوقاف سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحضور الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

للتفاصيل..اضغط هنا

31 ألف فائز.. ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 -(صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025.

للتفاصيل..اضغط هنا

مفتي الجمهورية: حب الوطن جزء من الدين والانتماء إليه واجب

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تسعى إلى تعزيز الحوار مع الشباب من خلال برنامج علمي متكامل في العديد من الجامعات.

للتفاصيل..اضغط هنا

بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

أجريت منذ قليل القرعة الإلكترونية لإعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي لهذا العام 1446هـ-2025.

للتفاصيل..اضغط هنا

هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق؟.. داعية إسلامي يجيب

أجاب الدكتور عمرو مهران، الداعية الإسلامي، على سؤال حول هل تؤثر المعاصي والذنوب على البركة فى الرزق؟.

للتفاصيل..اضغط هنا

مفتي الجمهورية: هناك دول وجماعات تستثمر مليارات الدولارات في نشر الشائعات

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على الدور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء في مواجهة التحديات المعاصرة، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

للتفاصيل..اضغط هنا