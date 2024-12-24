"زراعة الشيوخ" توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبدالعليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.

وشهد الاجتماع استعراض النائب، اقتراحه، موضحًا قيام وزارة الري بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، متابعًا، ويوجد حوالي 800م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي بسبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين، فضلاً عن الأمراض التي تسببها بسبب عدم الاعتناء بها.

وأضاف، ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور، حيث سيتم تبطينها.

ودعا النائب، إلى ضرورة تغطية الترعة من آخر جزء تمت تغطيتة ولمسافة 800م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتى قرية مناوهلة.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه، مشيرًا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت على إهدار المياه وكذلك تقليل التلوث.

وأوضح، أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدي إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأيده النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، مشددًا على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلى أفضل البدائل، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.

وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الري تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة، موضحًا أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.

فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.

وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتي الري والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة وتدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.