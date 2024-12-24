قريبًا إعلان مصر خالية من إصابات الأطفال بالإيدز الناتجة عن انتقال العدوى من الأمهات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور وليد عبد العظيم، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، إن فيروس الإيدز يمكن السيطرة عليه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للإيدز أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للغاية في هذا الملف، وبدأت في تنفيذ إجراءات منع انتقال عدوى الإيدز من الأم إلى الجنين، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من إصابة الأجنة الناتجة عن انتقال العدوى من الأمهات المصابات.

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة أن من بين إجراءات منع انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الجنين: اكتشاف الإصابة المبكرة، وحصول الأم المصابة على الأدوية المجانية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتابع قائلًا: "من شروط انتقال عدوى فيروس الإيدز وجود الدم بطرق معينة، أبرزها النقل المباشر من دم المصاب إلى دم الشخص غير المصاب، وهذا لا يحدث إلا في حالات الإدمان التي تتضمن استخدام الحقن".

اقرأ أيضًا:

الصحة تحذر من عادات خاطئة للتعامل مع الحروق.. ببنها معجون الأسنان



