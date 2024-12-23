رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزير الشباب والرياضة تعزيز التعاون المشترك

(أ ش أ):

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبحضور اللواء مهندس "عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان" مدير عام الهيئة، وأمين مسعود عضو مجلس النواب.

تناولت المباحثات كيفية تحقيق الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، بأسعار تنافسية، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمشروعات الوزارة.

- تنفيذ عدد ٢١١٨ مشروعًا لصالح وزارة الشباب والرياضة

كما تم بحث آخر مستجدات المشروعات المشتركة القائمة بين الجانبين، ومنها تنفيذ عدد ٢١١٨ مشروعا لصالح وزارة الشباب والرياضة، وتتضمن هذه المشروعات عدد ١٢٠٧ ملاعب مختلفة للألعاب الرياضية، ورفع كفاءة عدد ٧٨ مدينة شبابية ومراكز للشباب، وعدد ٨ مجمعات حمام سباحة وغيرها، وجارٍ الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الشرابية وفقا للمخطط الزمني، وبحث سبل تذليل أي معوقات لتلبية كافة متطلبات المنشآت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة.

يذكر أن مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، المنفذة لهذه المشروعات، تتضمن مصنع قادر للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة، ومصنع الطائرات، ومصنع الإلكترونيات، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، والشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

وأشاد بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشآت الرياضية، وأيضا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مراحل التحديث.

وأوضح: إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكاناتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشآت الرياضية والشبابية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والبرامج المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدًا بتميزها بالخبرات الفنية، وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشآت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر ركيزة أساسية في جهود التنمية الصناعية في المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين الإقليمية والدولية، حيث تسهم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي وتعزيز القدرات الإنتاجية، فهي نموذج يحتذى به في مجال الابتكار والتطوير، والمساهمة في تصميم وتصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، ما يعزز من مكانتنا الاقتصادية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التوسع في شراكاتها مع الهيئة العربية للتصنيع، ما يسهم هذا التعاون بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرياضة.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد وزير الشباب والرياضة بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، ووسائل التنقل الكهربائية، حيث تفقد منتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتضمن وسائل النقل الخفيف، (الدراجات الهوائية- الدراجات الكهربائية- الاسكوترات الكهربائية)، التي يتم تصنيعها بالكامل بواسطة المصنع بنسبة مكون محلى تتجاوز 75%، مع استمرار العمل على زيادة تلك النسبة، وبضمان الهيئة العربية للتصنيع، وبأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة في السداد.