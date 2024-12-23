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بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

09:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
  • عرض 12 صورة
    مؤتمر صحفي لإعلان نتائج قرعة الحج السياحي
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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:
أجريت منذ قليل القرعة الإلكترونية لإعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي لهذا العام 1446هـ-2025.

ويمكن للمواطنين وشركات السياحة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 عبر الرابط الإلكتروني المخصص على بوابة الحج المصرية، اضغط هنا

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

عرض النتيجة فورًا بعد إدخال البيانات.

في حال الفوز، ستصل تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

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