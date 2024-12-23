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الإسكان تكشف تفاصيل مد فترة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

08:47 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الإسكان الاجتماعي

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كتب- حسن مرسي:

كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مد فترة التقديم بوحدات "الإسكان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن عبر الموقع الإلكتروني وليس لشراء الكراسات.

وأضاف خطاب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وتابع عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.

وأكمل عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.

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الإسكان الاجتماعي عمرو خطاب وزارة الإسكان
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