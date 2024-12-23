حدث في 8ساعات| إجراءات جديدة بشأن تراخيص المحال.. والأرصاد تحذر من منخفض سطحي متعمق

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها،

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

جامعة القاهرة تُكرم وزير الثقافة خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19‏

كرّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19، ‏والتي نظمتها الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة العريقة‎ ‎‏للجامعة.

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وفاة جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق

كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، عن وفاة جبالي محمد المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات همال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري الأسبق.

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برودة شديدة وصقيع.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تمركز منخفض سطحي متعمق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا.

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رئيس الوطنية للإعلام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات

التقى اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، اللواء سامح قته.

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إجراءات جديدة من الحكومة بشأن تراخيص المحال العامة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

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الصحة تحذر من عادات خاطئة للتعامل مع الحروق.. ببنها معجون الأسنان

نشرت وزارة الصحة والسكان إرشادات توعوية للتعامل السليم مع حالات الحروق.

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مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يكشف طرق العدوى

قال الدكتور وليد عبد العظيم، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، إن فيروس الإيدز يعيش دقائق خارج جسم الإنسان ويفقد قدرته عند تعرضه لدرجة حرارة ٥٦ لمدة دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، في حال تجلط الدم الخارجي من الشخص المصاب، يفقد فاعليته وقدرته على الانتقال.

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"المسؤولية الطبية".. نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترد

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أن وقف تراخيص الأطباء أشد عقوبة على الأطباء من الحبس.

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وزير الزراعة الأردني: جئنا إلى القاهرة مع المستثمرين لنحقق الاكتفاء الذاتي غذائيًّا

أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعلاقات الوطيدة المصرية- الأردنية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، مشيرًا إلى ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأردنية، وكذلك بالشراكات مع القطاع الخاص.

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مزايا ونمو ورخص ذهبية.. بيان حكومي مهم بشأن قطاع السياحة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.

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أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من الثلاثاء بشكل كبير على كل المحافظات.

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"البيئة" تستكمل مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" من جامعة الوادي الجديد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبحضور فرع جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد.

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عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه وقع زلزال اليوم 23 ديسمبر 2024 الساعة 3:13 صباحًا بتوقيت القاهرة بقوة 4.6 درجة وعمق 10.2 كم في الأخدود الإثيوبي على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، و600 كم من سد النهضة.

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