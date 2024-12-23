بعد قليل.. إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 - رابط وخطوات الاستعلام

كتب- محمد أبو بكر:

يجرى حاليًا بأحد فنادق القاهرة، قرعة الحج السياحي 1446هـ-2025، تمهيدًا للإعلان عن أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء مناسك الحج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ويمكن للمواطنين وشركات السياحة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 مباشرةً بعد انتهاء القرعة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص على بوابة الحج المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الحج المصرية الإلكترونية.

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

عرض النتيجة فورًا بعد إدخال البيانات.

في حال الفوز، ستصل تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

التأشيرات الممنوعة من أداء فريضة الحج

وجاءت التأشيرات الممنوعة من أداء فريضة الحج هذا الموسم، كالآتي:

- تأشيرة الزيارة.

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشير المرور "الترانزيت".

- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)

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