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وفاة جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق

05:51 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

جبالي محمد المراغي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، عن وفاة جبالي محمد المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات همال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري الأسبق.

وقالت النقابة، بحسب بيانها، إنه ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره تلقت نبأ وفاة جبالى محمد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى الأسبق.

وتابعت: على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى برئاسة أشرف الدوكار بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى محمد جبالى محمد عضو مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى ورئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بسوهاج.

وتوجهت النقابة بخالص العزاء الى أسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بالمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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