مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يكشف طرق العدوى

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور وليد عبد العظيم، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، إن فيروس الإيدز يعيش دقائق خارج جسم الإنسان ويفقد قدرته عند تعرضه لدرجة حرارة ٥٦ لمدة دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، في حال تجلط الدم الخارجي من الشخص المصاب، يفقد فاعليته وقدرته على الانتقال.

وأضاف خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، اليوم الاثنين، أن شروط العدوى بفيروس نقص المناعة تتطلب وجود جرعة كافية من الفيروس وطريقة دخوله إلى الدم، مشيرًا إلى أن الجرعة المعدية هي الجرعة الموجودة في الحدث الواحد.

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة أن من ضمن إجراءات نقل العدوى التعرض المهني عن طريق نقل العدوى داخل المنشآت الطبية الصحية عبر الوخز بالآلات الحادة.

وأشار إلى أن هناك طرقًا لا تنقل عدوى فيروس نقص المناعة (الإيدز)، مثل السعال، العطس، التعاملات اليومية الاعتيادية، الملامسة، والحمامات العامة.

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