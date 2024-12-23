"المسؤولية الطبية".. نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترد

كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أن وقف تراخيص الأطباء أشد عقوبة على الأطباء من الحبس.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك غرامة؛ وهو ما يعطي القاضي الحقَّ في الاختيار بين العقوبتَين.

وعقَّبَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: الأطباء كانوا مرتضين الوضعَ السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية.

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