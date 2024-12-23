وزير الزراعة الأردني: جئنا إلى القاهرة مع المستثمرين لنحقق الاكتفاء الذاتي غذائيًّا

كتب- أحمد السعداوي:

أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعلاقات الوطيدة المصرية- الأردنية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، مشيرًا إلى ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأردنية، وكذلك بالشراكات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة ونظيره الأردني المهندس خالد الحنفيات، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، مصنع النوبارية للسكر، يرافقهم المهندس سليمان حسن العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المصنع، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في مستهل زيارة الوزير الأردني لمصر؛ لبحث آفاق التعاون بين البلدَين، وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة.

وشدد فاروق على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين من الأردن الشقيق، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم التكامل العربي في ظل الظروف الجيوسياسية التي يشدها العالم حاليًّا، موضحًا أن التعاون العربي أصبح ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية.

وقال الوزير إن التعاون المصري- الأردني يمكن أن يشمل مجالات إنتاج التقاوي والبذور والتصنيع الزراعي وتبادل السلع.

وأكد وزير الزراعة الأردني أنه جاء إلى القاهرة ومعه وفد من المستثمرين الأردنيين للتعاون من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرًا إلى أن التكامل العربي ضرورة لمصلحة شعوبنا.

وأشار وزير الزراعة الأردني إلى أنه طرح على وزير الزراعة المصري مجالات للتعاون سواء إنتاج البذور والتقاوي أو نقل التجربة المصرية في صناعة السكر وزراعة البنجر، لافتًا إلى أن المناخ جيد للقطاع الخاص في البلدَين.

وأكدت الدكتورة جاكلين أن محافظة البحيرة هي أكبر محافظة زراعية في مصر، وتسهم بنسبة كبيرة في سد الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة، مشددةً على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين في القطاع الزراعي؛ لإقامة مشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال المهندس سليمان حسن إن المصنع يهدف إلى سد جزء من الفجوة الغذائية لسلعة استراتيجية وهي السكر، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية له 8 آلاف طن من البنجر يوميًّا، ومساحته 270 فدانًا، وتم تشغيله عام 2008 برأسمال مصري 100%.

وأضاف حسن أنه تتم زراعة 65 ألف فدان بالبنجر في منطقة النوبارية لإمداد المصنع بنحو 1.3 مليون طن بنجر على مدار موسم التشغيل، لإنتاج أكثر من 160 طن سكر سنويًّا، ويوفر 800 فرصة مباشرة و7500 غير مباشرة.

وشارك في الجولة، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، وبعض قيادات وزارتَي الزراعة المصرية والأردنية، ومحافظة البحيرة.