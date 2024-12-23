بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الفنان صبحي خليل عن تفاصيل أزمة كبرى يمر بها هو وسكان العقار الذي يقطن فيه بمنطقة العجوزة؛ حيث قام مالك العقار بقطع جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز، مما دفع السكان، وعددهم 30 أسرة، إلى مغادرة وحداتهم السكنية واللجوء إلى الشارع، مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل وإنهاء معاناتهم.

صراع قانوني مستمر منذ عقود

وأوضح الفنان صبحي خليل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العقار الذي يسكنه مع أُسرته وجيرانه يعاني صراعات قانونية ممتدة منذ أكثر من خمسين عامًا بين مالك الأرض والمقاول.

تفاصيل الأزمة

وأشار خليل إلى أن القرار المفاجئ بقطع المرافق صدر مساء أمس، ولم يتم إعلام أصحاب العقار به، قائلًا: "هدف مالك العقار هو إجبار السكان على مغادرة العمارة؛ ليستحوذ عليها بشكل كامل، والسكان معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تفاجؤوا بقطع الخدمات الأساسية في وقت متأخر من الليل؛ ما تركهم دون مأوى أو وسائل حياة أساسية".

مطالبات بالتدخل العاجل

وتابع صبحي خليل: الوضع الحالي دفع بالسكان للجلوس في الشارع أمام العقار، منتظرين تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لحل الأزمة، وأطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الجلسة القضائية المقبلة؛ خصوصًا أن العقار يقطن به عدد كبير من كبار السن.

واختتم الفنان صبحي خليل: احنا في الشارع والمياه والكهرباء انقطعت.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪