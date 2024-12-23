الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تضع ملف صحة المواطن بصفة عامة على رأس أولوياتها من خلال مجموعة من البرامج العلاجية الهامة.

وأضافت خلال ورشة عمل تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن الدولة المصرية تدعم علاج الإيدز بنسبة 100% وتوفره للمرضى مجانًا تمامًا في إطار استراتيجية الدولة للقضاء على هذا المرض.

وأوضحت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز أنه في إطار تأمين الدولة المصرية للأدوية واحتياجات المواطنين العلاجية، يتم إنتاج أدوية الخط العلاجي الأول محليًا بالكامل، وهو ما يكفي 97% من إجمالي عدد المرضى.

واختتمت قائلة: "مريض الإيدز يحصل على علاج دوائي شهريًا بتكلفة تبلغ 2000 جنيه تتحملها الدولة بالكامل".

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