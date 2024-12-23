رمضان 2025.. موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الاثنين المقبل، هلال شهر رجب لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، بعد غروب شمس الاثنين المقبل، الـ 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446هجرية، الـ 30 من ديسمبر 2024.

ورجب هو الشهر السابع بين ترتيب الشهور الهجرية، ويليه شهر شعبان "الثامن" وشهر رمضان المبارك "التاسع في ترتيب الشهور العربية".

موعد شهر رجب فلكيا

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــاً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد، أنه يولد هلال شهر رجـــب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثـاء الموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

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