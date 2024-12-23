أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من الثلاثاء بشكل كبير على كل المحافظات.

وأضافت أن درجات الحرارة على القاهرة ستسجل بنهاية الأسبوع 17 درجة، حيث يكون الطقس بارد في الصباح الباكر وشديد البرودة ليلا.

وتابعت: "خلال فترة الليل تتراجع الحرارة على القاهرة لـ 10 درجات والمدن الجديدة ستكون أقل في الحرارة، بينما الصعيد ستصل الحرارة لـ 4 درجات ويتكون الصقيع هناك".

وأكدت أن شتاء هذا العام سيشهد موجات من انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال شهري يناير وفبراير مع تأثير منخفضات جوية تؤدى إلى تساقط الأمطار، مضيفة أن بعض الأيام قد تشهد درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء هذا العام يكون مشابه للسنوات الأخيرة، من حيث درجات الحرارة والأمطار.

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