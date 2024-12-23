بينها الإعدام والاختفاء القسري.. موقف مصر من 9 اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

تستعد مصر للمراجعة الرابعة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في شهر يناير 2025، والتي تحدد مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب توصيات المنظمة للحكومة المصرية.

وفي هذا الإطار يستعرض مصراوي، موقف مصر من العهود والاتفاقيات التسع الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك البروتوكولات الملحقة بكل منها.

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التوقيع 1967 - التصديق/ الانضمام 1982.

- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: لم توقع مصر عليه.

- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام: لم توقع مصر عليه.

2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: التوقيع 1966 - التصديق/ الانضمام 1967.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التوقيع 1967 - التصديق/ الانضمام 1982.

- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم توقع مصر عليه.

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التوقيع 1980 - التصديق/ الانضمام 1981.

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: لم توقع مصر عليه.

5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: التصديق/ الانضمام 1986.

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية: لم توقع مصر عليه.

6- اتفاقية حقوق الطفل: التوقيع 1990 - التصديق/ الانضمام 1990.

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: التصديق/ الانضمام 2007.

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية: التصديق/ الانضمام 2002.

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات تقديم البلاغات: لم توقع مصر عليه.

7- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: التصديق/ الانضمام 1993.

8- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: لم توقع مصر عليها.

9- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التوقيع 2007 - التصديق/ الانضمام 2008.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: لم توقع مصر عليه.

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