الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، إن استراتيجية مكافحة الإيدز الجديدة مدعومة بشكل كبير من الدولة المصرية.

وأضافت خلال ورشة عمل، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن نسبة الإصابات في مصر تقل عن 1٪ من عدد السكان، وأن هناك انخفاضًا سنويًا بفضل حملات التوعية المهمة، مشيرة إلى أن هذا المعدل يُعد منخفضًا للغاية.

وأوضحت أن الاستراتيجية للفترة 2025-2030 تهدف إلى الوصول إلى "صفر إصابات" ونقل عدوى.

وتابعت أن عدد الرجال المصابين بمرض الإيدز يفوق عدد السيدات، مشيرة إلى أن اكتشاف حالات الأمهات المصابات بالإيدز مكن الوزارة من الوصول إلى "صفر إصابات" بين الأطفال المولودين.

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