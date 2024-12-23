ملامح استراتيجية مكافحة الإيدز: تستهدف تحقيق "3 أصفار"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن استراتيجية مكافحة الإيدز الجديدة بعد تحديثها تقوم على محاور "3 أصفار"، وتهدف إلى تحقيق صفر إصابات، وصفر وصمة عار للحالات المصابة، وصفر وفيات.

وأضافت، خلال ورشة عمل عُقدت تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن مرض الإيدز مرتبط بفئات ذات طبيعة خاصة، وتواجه عددًا من المشكلات التي نسعى للتصدي لها، مثل أزمة الوصمة والعار، بالإضافة إلى الخوف من المجتمع، ولذا، تم العمل على استراتيجية لدعم حصول تلك الفئات المستهدفة على الخدمات اللازمة.

وتابعت أن الاستراتيجية تقوم على كسر الحواجز، ونشر الوعي، وأخيرًا توفير التمويل اللازم لمكافحة مرض الإيدز، سواء على مستوى الموارد المالية أو البشرية، مع الاستفادة من البيانات المتاحة الدقيقة التي تُبنى عليها الخطط المستقبلية.

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