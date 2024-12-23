الصحة تحذر من خلط المنظفات المنزلية: قد تسبب حروقا للجهاز التنفسي

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تنبيها للمواطنين بشأن ضرورة توخي الحذر عند استخدام المواد الكيميائية (المنظفات) المنزلية.

وأكدت الوزارة في منشور توعوي، خطورة خلط منتجات كيميائية (منظفات) مختلفة، لما قد ينتج عنه من تفاعل كيميائي يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تسبب حروقًا في الجهاز التنفسي في حالة استنشاقها.

ونصحت الوزارة باستخدام المواد الكيميائية (المنظفات) وفق التعليمات المدونة على العبوات، وتجنب المزج العشوائي بين المنتجات.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الاتصال فورًا بأرقام الطوارئ في حالة حدوث أي إصابات ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية، وذلك عبر الاتصال بـ123 للإسعاف، أو 180 للمطافي، و15344 للخط الساخن للتأمين الصحي الشامل.

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