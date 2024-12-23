"البيئة" تستكمل مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" من جامعة الوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبحضور فرع جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد.

وقالت الوزيرة، في بيان الاثنين، إن المسابقة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذه المسابقة تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوعي البيئي وبناء جيل جديد واعٍ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وقد شارك في المسابقة 500 طالب وطالبة، وتضمنت فعاليات المسابقة تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة من ندوات تثقيفية لتعريف الطلاب بأهمية التنمية المستدامة وسبل تحقيقها، ومسابقات علمية وإبداعية شملت إعداد فيديوهات توعوية وأبحاث علمية حول موضوعات مثل التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، وفرص العمل الخضراء، وفعاليات رياضية.

وتم توزيع 20 دراجة هوائية على الفائزين، حيث تم اختيار هذه الدراجات بعناية لتعكس الاهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظرًا لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام.

في سياق متصل، تم استكمال فعاليات المرحلة الختامية من المسابقة بكليات الوجه البحري التابعة لجامعة الأزهر، وذلك عقب إطلاق الفعاليات بفرع الجامعة بالوجه القبلي بأسيوط، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف.

وقد تم تنفيذ الفعاليات بكلية الدراسات الإسلامية بمدينة دسوق، وكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ، وكلية الشريعة والقانون بطنطا، حيث شهدت المسابقة مشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر أن مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" استهدفت 20 جامعة مصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة، وكانت الانطلاقة من جامعة أسيوط، وامتدت إلى جامعات جنوب الصعيد، ثم جامعة السويس بمشاركة جامعات القناة، كما شملت جامعة الإسكندرية ومجموعة من جامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، وفق جدول زمني محدد.

واستهدفت المسابقة تنفيذ عدة أنشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري، وماراثون بالدراجات وتنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

خالد عباس لمنتقدي العاصمة الإدارية الجديدة: هل كنا نسيبها صحراء؟

قرار عاجل من الإسكان بشأن التقديم لشقق سكن لكل المصريين 5