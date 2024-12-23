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إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي في الربع الأول من 2025

11:38 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

الدكتور علي أبو سنة

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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، تفاصيل المرحلة الرابعة والجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وموعد انطلاقها.

وقال "أبو سنة"، في تصريحات إلى مصراوي، إن المرحلة الرابعة من البرنامج ستنطلق في الربع الأول من عام 2025 باستثمارات تبلغ 250 مليون يورو.

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يركز على القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والصلب، حيث يستهدف البرنامج مساعدة هذه القطاعات على التوافق البيئي.

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التلوث الصناعي الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة
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