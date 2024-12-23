خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على إجراء وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، القرعة الإلكترونية للحج السياحي لعام 2025، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء مناسك الحج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

يمكن للمواطنين وشركات السياحة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 مباشرةً بعد انتهاء القرعة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص على بوابة الحج المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الحج المصرية الإلكترونية.

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

عرض النتيجة فورًا بعد إدخال البيانات.

في حال الفوز، ستصل تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

أسعار الحج السياحي 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

وفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

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