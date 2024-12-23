طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.

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