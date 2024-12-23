نشرة التوك شو| تطوير مبنى 4 بمطار القاهرة وحماية المستهلك تُطلق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خالد عباس لمنتقدي العاصمة الإدارية الجديدة: هل كنا نسيبها صحراء؟

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن إيجارات المنشآت الحكومية تشكل جزءًا أساسيًا من إيرادات الشركة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أوضح عباس أن رأس مال الشركة تم استثماره في المشروع خلال المرحلة الإنشائية، حيث جاء هذا التمويل من جهات مساهمة من الدولة.

خالد عباس: تصميمات القصر الجمهوري بالعاصمة تمت بواسطة مصممين مصريين

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن الكليات الاستثمارية الحكومية، بما في ذلك الملكية المملوكة للدولة، تلعب دورًا مهمًا في تطوير العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى وجود تعاون مع الحكومة في عقود الإيجار.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أوضح عباس أن إحدى شركات المقاولات هي التي تولت تشطيب القصر الملكي، مؤكدًا أن تصميمات القصر الجمهوري بالعاصمة تمت بواسطة مصممين مصريين ذوي خبرات كبيرة في الهندسة المعمارية، مع الحرص على أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة تعكس هوية الدولة، قائلاً: "لا يوجد بهرجة".

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الطيران المدني لمناقشة التصور العام لمبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة الدولي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.

بعد سوريا.. أحمد موسى يحذر: هناك تركيز على إسقاط الدولة المصرية

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن قلقه من الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الدولة المصرية وقواتها المسلحة بعد الانتهاء من الأحداث في سوريا وسقوطها بيد الميليشيات الإرهابية.

خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن الهدف الحقيقي هو إسقاط الدولة المصرية وليس النظام فقط، مؤكدًا أن هناك محاولات لتكرار ما حدث في عام 2011.

رئيس حماية المستهلك: إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لتعزيز الشفافية

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، تهدف إلى وضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق المصري.

خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح السجيني أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك، نظرًا لأن التجارة الإلكترونية أصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا من التجارة بشكل عام.

الإفتاء: الجد لا يرث من تركة ابنه إلا في حالة واحدة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بكيفية توزيع التركة في حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة.

خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أوضح فخر أن التركة تُقسم بنسب محددة: حيث تحصل الأم على سدس التركة، والأب كذلك يحصل على سدس، والزوج يحصل على ربع التركة، بينما يُقسم الباقي بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.