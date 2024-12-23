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اليوم.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس

09:00 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- عمرو صالح:

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان البيان الختامي والتوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس.

ومن المقرر أن يتم توزيع نسخة من البيان الختامي والتوصيات النهائية، ونتائج الاستبيان، ومسودتي مشروعي قانون حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكذلك الموقف الذي أعده المؤتمر من مشروع قانون العمل.

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نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس قضايا النشر التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس
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