اليوم.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس

كتب- عمرو صالح:

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان البيان الختامي والتوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس.

ومن المقرر أن يتم توزيع نسخة من البيان الختامي والتوصيات النهائية، ونتائج الاستبيان، ومسودتي مشروعي قانون حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكذلك الموقف الذي أعده المؤتمر من مشروع قانون العمل.

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