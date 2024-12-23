يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "بطاقة حي بن يقظان" لأسامة ريان

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (بطاقة حي بن يقظان) للقاص أسامة ريان.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت مجموعة (بطاقة حي بن يقظان) عن سلسلة (أصوات أدبية) بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتعد (حي بن يقظان) المجموعة القصصية السادسة للكاتب أسامة ريان بعد مجموعاته القصصية (تانجو)، و(الأساتوك)، و(أن تكون بلا بهية)، و(ذلك المكان الآخر)، و(بجعات ابن حزم).

وقد حاز أسامة ريان من قبل جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام 2016، عن مجموعته القصصية (ذلك المكان الآخر).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.





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