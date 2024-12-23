نشرة منتصف الليل| رئيس العاصمة الإدارية يرد على الانتقادات.. ومبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بالفيديو.. رئيس العاصمة الإدارية ردًا على الانتقادات: الناس زعلانه ليه؟

رد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، على الانتقادات التي توجه للعاصمة الإدارية، قائلا:"هو ليه الناس زعلانة إن دولة لديها شركة ناجحة وتحقق أرباح ولها عوائد للدولة وتحقق قيمة مضافة".

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"اتمنى أي حد يتكلم عن العاصمة الإدارية سلبا أو إيجابا يجي يزورها الأول ويرى الإنجاز اللى تحقق على الأرض والمجهود والعوائد التي تحققت".

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وزارة الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب وتدعو الجميع للمشاركة

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب»، التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم، ودعت المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع مسئولي شئون القرآن الكريم في المحافظات المختلفة، مع توفير أرقام الهواتف لجميع المسئولين لتسهيل عملية التسجيل والتواصل.

بدأت الوزارة في استقبال طلبات المشاركة من خلال التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف فرعية أو الاتصال المباشر بمسئولي شئون القرآن الكريم، الذين تم تحديد أرقام هواتفهم على النحو التالي:

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الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.

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أمطار وبرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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قرار عاجل من الإسكان بشأن التقديم لشقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد، في بيان الأحد، إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد أن هناك هدوءًا واستقرارًا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط أو تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.

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