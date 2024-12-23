رئيس حماية المستهلك: إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لتعزيز الشفافية

كتب- حسن مرسي:

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، تهدف إلى وضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق المصري.

خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح السجيني أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك، نظرًا لأن التجارة الإلكترونية أصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا من التجارة بشكل عام.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دخول العام الجديد بدون شكاوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، كما تم التواصل مع العديد من الصفحات وشركات الشحن لمناقشة التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا النوع من التجارة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية وعي المستهلك بشروط التسليم وجودة المنتجات وشكل وأسلوب الطلب قبل تقديم الطلبات عبر الإنترنت.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعمل على توعية المستهلكين لتقليل الإشكاليات التي قد تنشأ، معربًا عن رغبته في أن تكون المنظومة واضحة وكاملة لجميع الأطراف، من أجل مواجهة التحديات التي تعترض طريق المستهلك والبائع على الإنترنت.

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