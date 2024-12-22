خالد عباس لمنتقدي العاصمة الإدارية الجديدة: هل كنا نسيبها صحراء؟

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن إيجارات المنشآت الحكومية تشكل جزءًا أساسيًا من إيرادات الشركة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أوضح عباس أن رأس مال الشركة تم استثماره في المشروع خلال المرحلة الإنشائية، حيث جاء هذا التمويل من جهات مساهمة من الدولة.

وبدأت الشركة برأس مال قدره 20 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، وهو المبلغ الذي تم استثماره في تطوير البنية التحتية، ومع بيع الأراضي، زاد رأس المال ليصل حجم أصول الشركة إلى أكثر من 300 مليار جنيه حاليًا، محققًا عوائد تفوق 75 مليار جنيه.

وأشار عباس إلى أن قيمة الأراضي في العاصمة الإدارية لم تكن تعكس أي قيمة قبل ست سنوات، معبرًا عن استغرابه من التساؤلات حول تركها كمنطقة صحراوية، قائلاً: "هل كنا نسيبها صحراء.. هو ده النجاح؟".

كما لفت إلى أن معظم الشركات التي تستثمر في العاصمة الإدارية هي شركات من القطاع الخاص، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من يعارض إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يعتبر غير متخصص. وبيّن أن الشركات العقارية تخضع لتقييم مستمر لمشروعاتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية أن هناك طلبًا كبيرًا على المشروعات في العاصمة، خاصة في المنطقة الصناعية، حيث تقدم طلبات تفوق الحجم المطلوب في عملية الطرح.

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