خالد عباس: تصميمات القصر الجمهوري بالعاصمة تمت بواسطة مصممين مصريين

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن الكليات الاستثمارية الحكومية، بما في ذلك الملكية المملوكة للدولة، تلعب دورًا مهمًا في تطوير العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى وجود تعاون مع الحكومة في عقود الإيجار.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أوضح عباس أن إحدى شركات المقاولات هي التي تولت تشطيب القصر الملكي، مؤكدًا أن تصميمات القصر الجمهوري بالعاصمة تمت بواسطة مصممين مصريين ذوي خبرات كبيرة في الهندسة المعمارية، مع الحرص على أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة تعكس هوية الدولة، قائلاً: "لا يوجد بهرجة".

وأضاف "عباس"، أن ما يحدث في العاصمة الإدارية لا يمكن مقارنته بأي مشروع آخر في مصر، مشيرًا إلى الحي الحكومي ومدينة الفنون، اللذين سيساهمان في إعادة مصر إلى مكانتها المرموقة.

وأشار إلى أن الحكومة تدفع إيجاراتها بانتظام، وأن هناك زيادة سنوية في الإيجارات، كما أن شركة العاصمة ملتزمة بدفع الضرائب، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات التزامًا في هذا المجال.

وأعلن عباس أنه لا يوجد ما يسيء إلى الدولة من إنشاء شركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يحدث في العديد من الدول حول العالم.

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