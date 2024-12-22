"زراعة الشيوخ" توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزى، اقتراحه، مشيرًا إلى أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ذلك الملف الاقتصادي، موضحًا أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرًا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيواني.

وأشار إلى أن ذلك الملف ليس مرتبط بقطاع الزراعة فقط بل يرتبط بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهة تلك التحديات.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلي، إن ذلك الموضوع مهم جدًا نظرًا لأن صناعة الأعلاف ترتبط بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك.

ودعا إلى أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف علي الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات محددة، تساعدنا في الاستعداد مبكرًا لأي أزمات محتملة وبالتالي القضاء على أي أزمات في ذلك القطاع.

واستشهد باقتراب شهر رمضان وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة.

ودعا لإنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض لأزمات.

وقال النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الملف، من قبل، إلا أن ذلك الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف على حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التي تساعدنا في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أهمية ذلك الملف، لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة في لتوفير الأعلاف منها التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة وذو انتاجية عالية.

وأضاف، أيضا تم إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلي أعلاف، بالإضافة إلي التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.

فيما انتقد النائب عبدالفتاح دنقل، الحكومة قائلا: أنها تتعامل مع الحدث بعد الأزمة وأصبحنا نستورد البيض والكتاكيت بالدولار وفي نفس الوقت نستورد الأعلاف بالدولار.

ودعا النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلى أهمية وجود خطة لتوفير الأعلاف طوال العام بسعر مناسب.

وأوضح الدكتور وليد البحراوى ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو ١١٠٠ مصنع أعلاف له ترخيص، وأن المهندس وزير الصناعة وافق مؤخرًا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة ١٥%.

وقال أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أن الوزارة تهدف في عملها على سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلى المزارع.

فيما استعرض ممثلي عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة، خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، والتوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف، كما أوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً.